Siirt'te düşen kırlangıçları besleyen görevli - Son Dakika
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Siirt'te düşen kırlangıçları besleyen görevli

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Siirt'te bulunan Alkumru Barajı'ndaki santral binasında görevli olan Yılmaz Adar, yuvalarından düşen kırlangıçları fark ederek mutfakta yuva oluşturdu ve yavru kuşları kendi elleriyle beslemeye başladı. Adar, haftalar boyunca yavru kırlangıçları besleyip, 2 hafta sonra doğal yaşam alanlarına bırakacağını belirtti. Adar, kırlangıçları anneleri olarak gördüklerini ve onlara yemek verdiğini ifade etti.

09.06.2024 15:47
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SİİRT'te baraj santral binasındaki yuvalarından düşen kırlangıçları fark edip, mutfakta yuva oluşturan görevli Yılmaz Adar, yavru kuşları kendi elleri ile besliyor.

Tillo ilçesindeki Alkumru Barajı'nda haberleşme santral görevlisi olan Yılmaz Adar, santral binasında yuvası bulunan kırlangıçların düştüğünü fark etti. Kırlangıçların düşmemesi için mutfakta yuva oluşturan Adar, ardından kürdanla yavru kuşları beslemeye başladı. Kırlangıçları kendi ile besleyen Adar, "Yuvadan düşen kırlangıç yavrularını haftalardır ellerimizle besliyorum. 2 hafta sonra da doğaya salacağım. Yuvadan düştükleri için anneleri onları tekrar alamıyor, mecbur alıyorum. Onlara yemek yedirip, 2 hafta sonra doğal yaşam alanlarına bırakıyorum. Zor oluyor ama hayvanları öyle bırakamıyorum" dedi.

'BENİ ANNELERİ OLARAK GÖRÜYORLAR'

Birçok kırlangıcın daha tüyünün bile çıkmadığını belirten Adar, "Yemeğini verdiklerimi karıştırmamak için ayrı bir yere bırakıyorum. Onlarca kuş var, hangisine yetişeceğim gerçekten bilmiyorum. Çoğu yavru. Elimde mamayla, biberonla besledim. Bazılarının tüyü bile çıkmamıştı, zorla ağızlarını açıp, yedirdim. Şu an beni anneleri olarak görüyorlar, yemeği öyle yiyorlar" diye konuştu.

Siirt\'te düşen kırlangıçları besleyen görevli
Kaynak: DHA

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