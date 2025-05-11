Siirt'te eşini, 5 çocuğunu ve 2 torununu şehit veren annenin buruk geçen Anneler Günü - Son Dakika
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Siirt'te eşini, 5 çocuğunu ve 2 torununu şehit veren annenin buruk geçen Anneler Günü

Siirt'te eşini, 5 çocuğunu ve 2 torununu şehit veren annenin buruk geçen Anneler Günü Siirt'te 1990 ve 1994 yıllarında eşi, 5 çocuğu ve 2 torunu şehit olan 86 yaşındaki Susin Çiftçi, Anneler Günü'nü gözyaşları içinde buruk geçirdi.

11.05.2025 18:49
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Siirt'te eşini, 5 çocuğunu ve 2 torununu şehit veren annenin buruk geçen Anneler Günü

SİİRT - Siirt'te 1990 ve 1994 yıllarında eşi, 5 çocuğu ve 2 torunu şehit olan 86 yaşındaki Susin Çiftçi, Anneler Günü'nü gözyaşları içinde buruk geçirdi.

Pervari ilçesine bağlı Örtülü mezrasında terör örgütü PKK tarafından 1990 yılında düzenlenen hain saldırıda eşi Osman Çiftçi, çocukları Ömer, Cevher, Ekrem ve Sait Çiftçi ile torunları Ali ve Abdülhamit Çiftçi şehit edildi. Oğlu Mehmet Şirin Çiftçi ise 1994 yılında askerlik iznini tamamlayıp birliğine teslim olurken terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen anne Susin Çiftçi, Anneler Günü'nü büyük hüzün ve derin bir özlemle geçirdi.

5 çocuk, 2 torun ve eşini şehit veren 86 yaşındaki Susin Çiftçi, çocuklarının hasretini Kürtçe anlattı. Emin Çiftçi, annesinin Kürtçe konuşmasını tercüme ederek, annesinin eşini, 4'ü sivil şehit, 1'i de askerde olmak üzere 5 çocuğunu, ayrıca 2 torununu şehit verdiğin söyledi. Çiftçi, "Toplamda bu ailenin 8 şehidi bulunmaktadır. Babam, 4 ağabeyim ve 2 yeğenim Siirt Pervari Örtülü mezrasında 1990 yılında terör örgütü tarafından şehit edilmişlerdir. Ağabeyim Mehmet Şirin Çiftçi ise 1994 yılında vatani görevini ifa ederken şehit olmuştur. Annem diyor ki, 'bu dünyada evlat acısından daha büyük bir acı yoktur.' Allah kimseye evlat acısını vermesin. Anneler Günü'nde çocuklarıyla Anneler Günü'nü kutlanmak kadar güzel bir duygu yoktur. Dünyada en güzel duygu çocuk duygusudur. Evlat duygusudur, evlat sevgisidir. O yüzden diyor ki biz yaşadık Allah hiçbir anneye yaşatmasın. Anneler günü bizde buruk geçiyor ama anneler günü herkes için kutlu olsun. Dünyada Anneler Günü'nü evlatlarıyla kutlamak kadar güzel bir duygu yoktur. Keşke şehit olan çocuklarım, eşimle beraber bugün burada olsalar ve Anneler Günü'nü kutlayabilseydik. Tek içimde kalan ukde budur" dedi.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar ise, Anneler Günü'nde şehit annesini yalnız bırakmadığını belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarının iletildiği şehit annesi ziyaretten memnun olduğunu dile getirdi.

Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Sidar," Bugün Anneler Günü dolayısıyla Susin annemizi ziyaret ettik, elini öptük. Halini hatırını sorduk. Biz Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak daima kendilerinin yanında olmaya devam edeceğiz. En ufak sıkıntılarında, problemlerinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kendilerinin evidir. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Annemize misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim sağlık, sıhhat nasip etsin inşallah ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Anneler Günü, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te eşini, 5 çocuğunu ve 2 torununu şehit veren annenin buruk geçen Anneler Günü - Son Dakika

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