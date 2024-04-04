Siirt'te oturma eylemi, basın açıklaması ile gösteri yürüyüşleri gibi eylem ve etkinliklerin 14 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı önlemler alındığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, broşür dağıtma, afiş asma gibi her türlü eylem ve etkinlikler 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddelerince 3 Nisan saat 00.01'den 16 Nisan saat 23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır."
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Eylem ve Etkinlikler 14 Gün Süreyle Yasaklandı - Son Dakika
CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci pansiyonunda kalan bazı öğrenciler, dün akşam iftar yemeği sonrası rahatsızlandı. Karın ağrısı, ishal, bulantı ve kusma şikayetleriyle Fatsa Devlet Hastanesi'ne başvuran 23 öğrenciden 21'i tedavilerinin ardından taburcu edildi, 2'sinin tedavisi ise devam ediyor.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.
Workup4Future, afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programının ilk dönemi Demo Day etkinliğiyle sona erdi. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu programdan 6 girişim mezun oldu. Etkinlikte, girişimciler mentorlar ve yatırımcılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatları yakaladı. Programda 2 girişim yatırım aldı ve İş Bankası bir girişimin müşterisi oldu. Workup4Future'un 1. dönem mezunları arasında Binamod, From Your Eyes, Some Carbon, VerdantWave, Waste Log ve WorkyBe yer alıyor.
Yeryüzü Doktorları Derneği, Afganistan'da beslenme sağlığını desteklemek amacıyla ramazanda 1000'den fazla ihtiyaç sahibine kumanya dağıttı. Dernek, Afganistan'da 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle hizmet veriyor. Ayrıca, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Pakistan, Kamboçya, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Kosova, Tanzanya, Türkiye, Togo, Lübnan, Gazze, Mısır ve Sudan'daki kumanya dağıtımlarıyla da yardıma muhtaç kişilerin iftar sofralarına ortak oldu.
CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.
NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki TBMM heyeti, Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayarak, bölgenin istikrarı için kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Zengezur Koridoru projesini desteklediğini ifade etti.
Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?