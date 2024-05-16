Siirt'te Oturma Eylemi ve Yürüyüşler 4 Gün Yasaklandı - Son Dakika
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Siirt'te Oturma Eylemi ve Yürüyüşler 4 Gün Yasaklandı

Siirt\'te Oturma Eylemi ve Yürüyüşler 4 Gün Yasaklandı

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Siirt ilindeki oturma eylemi, basın açıklaması, yürüyüş gibi etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Yasaklama kararı, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, devletin bütünlüğünün korunması ve olası yasa dışı eylemlerin önlenmesi amacıyla alındı.

16.05.2024 20:17
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Siirt'te oturma eylemi, basın açıklaması ve yürüyüş gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu düzeni ile güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylem (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri) (jandarma bölgesi dahil) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, bugün saat 00.01'den 19 Mayıs saat 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Oturma Eylemi ve Yürüyüşler 4 Gün Yasaklandı - Son Dakika

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