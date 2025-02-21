Siirt'te Hasta Kurtarıldı

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Siirt'te karda mahsur kalan hasta kurtarıldı

SİİRT - Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan hasta, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Baykan ilçesine bağlı Narlıyurt Mahallesi Uzunkavak mezrasında ikamet eden 60 yaşındaki Selahattin Dekak, sabah saatlerine doğru aniden rahatsızlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipleri, mezra yolunun kapalı olması nedeniyle hastaya ulaşmakta zorlandı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri devreye girdi ve yolu açarak hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Şirvan ilçesi Yedikapı grup köy yolunda ise yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 aracıda karla mücadele ekipleri kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.