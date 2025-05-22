Siirt'te Hatalı Sollama Kazası

SİİRT'te kavşakta sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, refüje çarptı. Kaza anı KGYS kameralarına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Siirt - Kurtalan kara yolunda meydana geldi. Ferhat E. idaresindeki otomobil, dönel kavşakta sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu. Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
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