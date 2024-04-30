Siirt\'te hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel

Siirt'te hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.H.E, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.