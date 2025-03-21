Siirt'te Işık Hadisesi Yağmurla Engellendi

Siirt'te "ışık hadisesine" yağış engeli

SİİRT - Siirt'in Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi, yağmurlu hava nedeniyle izlenemedi.

İlçede bir konferans salonunda sabah namazının ardından düzenlenen programa, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Bundan 300 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri burada hem ilmi çalışmalarına hem de yaşantısına devam ederken şunu ifade ediyor. 'Ben uzayın yollarını Tillo'nun sokaklarından daha iyi biliyorum.' Bu iddialı cümlesini eserlerinde ve ortaya koyduğu çalışmalarında bugün çok daha iyi görüyoruz ve anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Astronot Alper Gezeravcı ise, "İbrahim Hakkı hazretleri bu topraklarda yeni yılın ilk güneşinin hocasının başucuna düşmediğinde o güneşi neyleyim dediği yerde bugün bu ana tekrardan ekinoks vesilesiyle şahitlik etmek üzere bir araya geldik. Bir tepenin başında inşa ettiği Kaletül Üstad'tan 40'a 50 santimetrelik bir pencereden yansıyan güneşin türbeyi tamamen gölgede bıraktığı bir anda o pencerenin içerisinden çıkan güneşin tarihin içerisinde güneşin varlığı ve diğer gezegenlerin hareketiyle ilgili insan oğlunun bilgisinin dahi olmadığı bir zamanda bir pencereden kırılmasını sağlayıp hocasının baş ucuna düşmesine vesile olan bir alimin evlatlarıyız." dedi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.