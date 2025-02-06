Siirt'te Kapalı Yollar Açıldı

Siirt'te kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı
SİİRT - Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.
Baykan ilçesindeki Kasım ve Adakale köyleri ile Eruh ilçesine bağlı Çetinkol, Cintepe, Demiremek, Dikboğaz, Dağdöşü Dadaklı grup köy yolları, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları temizleyerek ulaşıma açtı.
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