Siirt'te Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Güncel

Siirt'te kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

SİİRT - Siirt'te ekipler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını yeniden açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 20 köy, Şirvan'da 5 köy, Kurtalan'da 1 köy, Eruh'ta 6 köy olmak üzere toplamda 32 köy yolu yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşıma kapandı. Ekiplerin ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.