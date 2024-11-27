Siirt\'te Kar Engeli Aşıldı

Siirt'te kar nedeniyle kapanan yollar trafiğe açıldı
SİİRT - Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapalı olan yollar ulaşıma açıldı.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kent geneli ve ilçelerinde kapanan yollar ekipler tarafından temizlenerek trafiğe açıldı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tüm yollarımız trafiğe açık olup, vatandaşlarımız güvenle seyahat edebilmektedir. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz, ulaşımın aksamaması için 7/24 esasına göre teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Trafiğe çıkacak araçların güvenli seyahat için mutlaka zincir, takoz ve çekme halatı bulundurması gerekmektedir" denildi.
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