Siirt'te yüksek kesimler beyaza büründü
SİİRT - Siirt il genelinde etkili olan yağış alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar olarak hissedildi.
Yağışlar, çiftçileri sevindirirken, ilçe merkezlerinde cadde ve sokaklarda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle geliş gidişlerde aksamalara yol açtı. Siirt'in Eruh ilçesinin yüksek kesimlerine ve Şırnak-Eruh arasındaki Meşindağı bölgesine, 1620 rakımda kar etkili oldu. Etkili olan kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Kar Yağışı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?