Siirt\'te Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara

Güncel

SİİRT Valisi Kemal Kızılkaya , kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 20 Şubat Perşembe günü 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kızılkaya, paylaşımında, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerimizde 20 Şubat 2025 tarihinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim" ifadelerine yer verdi.