Siirt'te Karlı Yolda Çalışmalar Sürüyor

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Siirt'te kardan kapanan yolda çalışmalar devam ediyor

SİİRT - Karla mücadele çalışmalarına devam eden Siirt İl Özel İdare ekipleri, Pervari ilçesi Geçittepe köyünde kardan kapanan yolda çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt ilçelerinde dün geceden itibaren etkisi gösteren kar yağışı dolayısıyla, karla mücadele çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Ekipler, Pervari ilçesi Geçittepe köyünde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele çalışmaları kapsamında şehrin dört bir yanında yol açma ve kar küreme çalışmaları gerçekleştiriliyor.