Siirt\'te Kaza: 4 Yaralı

SİİRT'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Aslan A. yönetimindeki 34 FE 7769 plakalı otomobil ile Latibe E. yönetimindeki 16 APG 874 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.