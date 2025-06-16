Siirt'te Kaza: Sürücü İtfaiye ile Kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'te Kaza: Sürücü İtfaiye ile Kurtarıldı

Siirt\'te Kaza: Sürücü İtfaiye ile Kurtarıldı
16.06.2025 12:00
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Siirt'te otomobilin kamyonetin altına girmesi sonucu sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

SİİRT'te kamyonetin altına giren otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Akın'ın (19) kullandığı 38 PV 774 plakalı otomobil, 56 AD 204 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilin ön kısmı kamyonetin altına girdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ahmet Akın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Akın, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akın'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Siirt'te Kaza: Sürücü İtfaiye ile Kurtarıldı - Son Dakika

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