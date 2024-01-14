- Siirt'te kepçe operatörü çocukların talebini kırmadı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik Köyünde karı fırsat bilen çocuklar karda kaymanın keyfini çıkardı. Çocuklar, kaydığı yolu temizlemek isteyen Siirt İl Özel İdaresine ait kepçe operatörünün önünü keserek, yolu temizlememesini istedi.

Bu talebe kepçe operatörü duyarsız kalmadı ve çocukların kızakla kaydığı bölgeyi temizlemedi.

İlçede 3 gündür etkili olan kar yağışı köyleri etkisi altına aldı. Ağır iş makinaları ve kar küreme çalışmalarını sürdüren Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele operatörü ile çocuklar arasındaki diyalog ise içleri ısıttı.