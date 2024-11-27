Siirt\'te Mahsur Kalınan Araçlar Kurtarıldı

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Siirt'te mahsur kalan yolcu minibüsü ve akaryakıt tankeri kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çemikare Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan bir akaryakıt tankeri ve yolcu minibüsü, Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Çemikare Yaylası'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle bir akaryakıt tankeri ve yolcu minibüsü yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ekiplerinin, yaklaşık 2 saat süren zorlu bir çalışmasının ardından hem kamyonet hem de yolcu minibüsü güvenli bir bölgeye ulaştırıldı.