Siirt'te minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.E'nin kullandığı motosiklet, Doğan Mahallesi 1224. Sokak'ta sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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