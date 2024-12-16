Siirt'te Nadir Ay Halesi

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Siirt'te ay halesi oluştu

SİİRT - Siirt'te akşam saatlerinde ayın etrafın nadir görülen hale oluştu. Çevredeki vatandaşlar, ayın etrafında oluşan haleyi merakla seyrederken, cep telefonları ile de kayıt altına aldı.

Siirt'te akşam saatlerinde dikkat çeken bir görüntü oluştu. Her geçen dakika kendini belli eden ay halesi, vatandaşların ilgisini çekti. Ayı kuşatan çemberi gören vatandaşlar, cep telefonları ile bu doğa olayını fotoğraflamaya çalıştı.