Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Siirt- Batman kara yolunun Mağrip köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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