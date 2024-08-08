Siirt'in Baykan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Siirt-Baykan yolu Çaykaya köyü mevkisinde A.C'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen M.D.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile P.E ve M.S.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.S.K, kaldırıldığı Baykan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Diğer yaralılar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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