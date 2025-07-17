Siirt'te Özel Bireylere Medikal Araç Dağıtımı

Siirt Belediyesince özel bireylere 27 medikal destek aracı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya'nın katılımıyla belediyede özel bireylere yönelik medikal aracı dağıtım etkinliği düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, projenin sosyal belediyecilik anlayışının en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Özel bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak, onların sosyal yaşama etkin katılımını sağlamak en büyük önceliklerimizden biridir. Bu desteklerin hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracağına inanıyoruz. Her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanındayız."

Etkinlikte, 2'si manuel 20'si akülü tekerlekli sandalye 27 medikal destek aracı dağıtıldı.