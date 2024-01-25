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Siirt'te pat pat devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Siirt'te pat pat devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Siirt'in Tillo ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarım aracı devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Reşit Özer hayatını kaybederken, araçta bulunan Abdulhakim Özer ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Siirt\'te pat pat devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
25.01.2024 - 15:17,  Güncelleme: 15:18
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Siirt'in Tillo ilçesinde pat pat tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Mehmet Reşit Özer'in kullandığı tarım aracı, ilçeye bağlı Taşbalta köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Abdulhakim Özer ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulhakim Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siirt'te pat pat devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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