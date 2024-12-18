Siirt\'te Patlayan Borudan Buz Sarkıtları Oluştu

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SİİRT'te patlayan borudan suyun sıçradığı ağaçta, soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluşturdu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Siirt'te, kent merkezindeki bir üzüm bağında bulunan ağaca, patlayan borudan su sıçradı. Sıcaklığın gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü havada, ağaçta buz sarkıtları oluştu. O anlar, üzüm bağının sahibi Mami Çelik tarafından cep telefonuyla kayda alındı.