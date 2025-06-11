SİİRT'te, kent merkezinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle otobüs durağı ile ağaçlar devrildi, apartmanların çatıları uçtu.
Öğle saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde belediyeye ait bir otobüsü durağı ve ağaçlar, araçların üzerine devrilirken, bazı apartmanların da çatıları uçtu.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Şiddetli Rüzgar Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?