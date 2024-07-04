Siirt'te sokak ortasında yılan görüntülendi

Siirt'te sokak ortasında yılan böyle görüntülendi
SİİRT - Siirt şehir merkezinde sokak ortasında görülen yılan vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Siirt'te, şehir merkezi Barış Mahallesi'nde sokak ortasında 1,5 metre uzunluğunda yılan görüldü. Yılanı gören vatandaş, cep telefonu ile görüntüledi.
Vatandaşın tarafından görüntülenen yılan bir süre sonra yeşil alanda gözden kayboldu.
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