Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Siirt'in Eruh ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ramazan K'nin kullandığı tarım aracı, Dalkorur köyünde tarladan eve dönerken kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ve annesi Ayşe K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????