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Siirt'te üzüm hasadı başladı

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Siirt'in merkez ve ilçelerindeki bağ ve bahçelerde üzüm hasadına başlandı. Siirt'in bereketli topraklarında yetişen sinceri ve tayfi üzümlerinde hasat dönemi başladı. Üzüm ağaçlarında verimin oldukça yüksek olduğunu belirten çiftçi Levent Başaran; üzüm hasadına başladıklarını ve şuan toplanan üzümün sadece meyve olarak tüketildiğini belirtti. Başaran; 'Şimdi ki üzümler biraz ekşidir. 15 gün sonrada toplayacağımız hasat ile hem pekmez hem de sucuk yapacağız. Çünkü o zaman daha verimli oluyor. Eylül 15'inden sonra topladığımızda pekmez oranı daha yüksek çıkıyor. Şimdi yemek için tüketiyoruz, daha sonra bütün hasadı pekmez ve cevizli sucuk için toplayacağız. Verim de bu sene güzeldir beklentimizi de karşılıyor. Üzümlerimiz çeşit çeşittir. Çekirdeksiz üzümü kuru üzüm yapıyoruz. Bir de ekstra fazla kaldığı zaman pekmeze ayırıyoruz. Tayfi üzümünü ise genelde yemeklik olarak tüketiyoruz' dedi.

17.08.2024 12:29
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Siirt'te üzüm hasadı başladı

SİİRT - Siirt'in merkez ve ilçelerindeki bağ ve bahçelerde üzüm hasadına başlandı.

Siirt'in bereketli topraklarında yetişen sinceri ve tayfi üzümlerinde hasat dönemi başladı. Hasadı yapılan üzümler genellikle meyve olarak tüketiliyor. İlerleyen günlerde sıcak havaların etkisi ile daha fazla olgunlaşması beklenen üzümler ise pekmez, pestil ve sucuk yapımında kullanılacak. Üzüm ağaçlarında verimin oldukça yüksek olduğunu belirten çiftçi Levent Başaran; üzüm hasadına başladıklarını ve şuan toplanan üzümün sadece meyve olarak tüketildiğini belirtti. Başaran; "Şimdi ki üzümler biraz ekşidir. 15 gün sonrada toplayacağımız hasat ile hem pekmez hem de sucuk yapacağız. Çünkü o zaman daha verimli oluyor. Eylül 15'inden sonra topladığımızda pekmez oranı daha yüksek çıkıyor. Şimdi yemek için tüketiyoruz, daha sonra bütün hasadı pekmez ve cevizli sucuk için toplayacağız. Verim de bu sene güzeldir beklentimizi de karşılıyor. Üzümlerimiz çeşit çeşittir. Çekirdeksiz üzümü kuru üzüm yapıyoruz. Bir de ekstra fazla kaldığı zaman pekmeze ayırıyoruz. Tayfi üzümünü ise genelde yemeklik olarak tüketiyoruz" dedi.

(STK-AKK-Y)

Siirt\'te üzüm hasadı başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Siirt'te üzüm hasadı başladı - Son Dakika

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