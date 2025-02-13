Siirt'te Yangında Can Kaybı Önlenmiş

Güncel

FECRİ BARLIK/ABDURRAHMAN BİNAY - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında, yüksek katlarda mahsur kalanların daha önce eşyalarının taşındığı nakliye asansörleriyle tahliyesi, olası can kayıplarının önüne geçti.

Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'nde bulunan 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nda, önceki gece çıkan yangında yoğun duman nedeniyle bulundukları katlarda mahsur kalanlar, itfaiye araçlarının merdivenleri yüksek katlara ulaşamayınca, daha önce eşyalarını taşıyan nakliye firmalarından yardım istendi.

Bunun üzerine yardım çağrısı yapılan binanın önüne, ilçedeki iki firmaya ait 3 nakliye asansörü sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ile yangına müdahalenin sürdüğü saatlerde binada mahsur kalanların kurtarılması için de nakliye asansörleri itfaiye araçlarıyla koordineli çalışma yürüttü.

Zamanla yarışılan saatlerde 20 daireden dolu olduğu tespit edilen 17'sindeki bina sakinlerinin güvenli şekilde tahliyesi yapılırken, dumandan etkilenenlerin de hızla hastaneye sevk edilmesi sağlandı.

Yaklaşık 30 kişinin tahliye edildiği binada dumandan etkilenen 20 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

"Nakliye asansörlerinin gelmesiyle facianın önüne geçildi"

Binanın teras katında yaşayan iki kızı nakliye asansörüyle tahliye edilen baba Cabbar Türkan, AA muhabirine, kızlarının kendisini arayarak yangın çıktığını söylemesi üzerine hızla binanın önüne gittiğini belirtti.

Türkan, "Binaya geldiğimizde burası çok kalabalıktı ve kimse içeriye giremiyordu. Çocuklar, 'Baba biz ölüyoruz, atlayacağız.' dediler. Onları biraz sakinleştirdik. Hemen içeriye girip doğal gazı ve elektrik bağlantılarını kestim." diye konuştu.

Dumanın bütün daireleri kapladığını ifade eden Türkan, balkonlara çıkan bina sakinlerinin bağırarak yardım istediğini belirtti.

İtfaiye araçlarının merdiveninin yukarı katlara yetişemediğini görünce nakliye firmalarını aradıklarını dile getiren Türkan, "Kurtarılmayı bekliyorlardı. Sağ olsun firmalar hemen gelerek hızlı bir şekilde iki kızım da dahil olmak üzere binadakileri tahliye etti. İtfaiye ekibinin ve nakliye asansörlerinin gelmesiyle tahliyeleri sağladık. Nakliye asansörlerinin hemen gelmesiyle büyük bir facianın önüne geçildi." dedi.

Yangına müdahalede ve mahsur kalanların tahliyesinde görev alan herkese teşekkür eden Türkan, "Nakliye firmalarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah bir daha göstermesin." diye konuştu.

"Daha önce yük taşıdığımız binada bu sefer can taşıdık"

Nakliye firması işletmecilerinden Bekir Mikyas, önceki gece bir öğretmenin kendisini arayarak bir binada yangın çıktığı bilgisini verdiğini belirtti.

İlçede hizmet veren bir başka nakliye firmasının çalışanları ile hızla olay yerine geçtiklerini ifade eden Mikyas, şöyle konuştu:

"İtfaiye aracının merdiveni binanın yüksek katlarına ulaşamayınca bizi çağırdılar. Biz de elimizden geleni yaptık. Tahliye öncesi gerekli önlemleri aldık. Vatandaşları tahliye ettik. Normalde bu asansör yük taşımak için ama acil durumda bu şekilde hareket ettik. Böyle bir durum ilk defa başımıza geldi. Daha önce yük taşıdığımız binada bu sefer can taşıdık. Bizleri görenler teşekkür ediyor. Haberlerde o gece yaptıklarımızı görmüşler. Olası facianın önüne geçmek için diğer ekiplerle fedakarca çalıştık. Allah bir daha göstermesin."

"Bu makineler gelmeseydi oradaki insanların inme şansı yoktu"

Takyettin Gülmez de 15 yıldır nakliye işi ile uğraştığını, 4 yıldan bu yana da ilçede hizmet verdiğini belirtti.

Yangın sırasında çok sayıda kişiden telefon aldıklarını, arayanların tahliye için asansöre ihtiyaç duyduklarını belirttiğini anlatan Gülmez, bu talepler üzerine hızla bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

Gülmez, şunları söyledi:

"Araçlarımızı seferber ettik. Önce gelip yolu açtık, araçlar sonradan geldi. Binanın 9. ve 10. katlarında yoğun duman vardı. Önce 8. ve 9. katlarda bulunanları indirdik. Daha sonra sırayla diğer katlardaki insanları tahliye ettik. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadık ama yangın durumunda bu şekilde çalıştık. Bu makineler gelmeseydi oradaki insanların inme şansı yoktu. Binadakilerin tamamını tahliye ettik, süreci sıkıntısız atlattık. Bu üzücü olayda can kaybının olmaması en büyük teselli. İlçemize büyük geçmiş olsun diyoruz. Umarım bu tür olaylar ülkemizin hiçbir yerinde yaşanmaz. Bu binadakilerin çoğunluğu bizim hizmet verdiğimiz insanlardı. O nedenle daha önce de tanışıyorduk. Böyle bir durumda onları öyle görünce içimiz burkuldu. Onları tahliye etmemiz gurur verici."

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz da ihbar üzerine kent merkezinden 3 araçla ilçeye hareket ettiklerini, ilçedeki itfaiye ve diğer kurumlardan ekiplerle de koordineli şekilde yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Bütün ekiplerin fedakarca mücadele ettiği yangında bina sakinlerinin tahliyesinde nakliye asansörlerinin de görev yaptığını dile getiren Yılmaz, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Onların fedakarlığı oldukça önemli." dedi.