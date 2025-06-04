Siirt\'te Yıldırım Yangını

Siirt'te yıldırım düşen buğday ekili arazide çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Siirt Havalimanı yakınlarındaki buğday ekili araziye yıldırım düştü.
Gök gürültüsünün ardından düşen yıldırımla arazide yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken tarladaki zararın tespiti için çalışma başlatıldı.
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