Siirt'te Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Ara

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Siirt'in 4 ilçesinde tüm okullarda, merkez ve 2 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre il genelinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve yollarda buzlanma tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Kızılkaya, yoğun kar yağışı, aşırı soğuk ve buzlanma sebebiyle Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerindeki tüm okullarda, Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitim ile köylerden taşıma merkezi okullarına gelen öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime yarın ara verilmesi kararı aldıklarını bildirdi.

Yağışların rahmet, bereket ve hayırlara vesile olmasını dileyen Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmaları ve her türlü ihtiyaç halinde 7/24 bizlere 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla ulaşabileceklerini hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.