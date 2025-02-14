Siirt'te Yoğun Kar Yağışı

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Siirt'te kar yağışı şehri beyaza bürüdü

SİİRT - Siirt'te gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede şehri beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının aralıklarla sıfırın altına kadar düştüğü kentte, akşam saatlerinde kar etkili oldu. Siirt il merkezi, Eruh, Pervari ve Baykan ilçeleri genelinde aralıklarla devam eden yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.