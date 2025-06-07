Siirt\'teki merkezde özel bireyler ruhsal problemlerini sanatla aşıyor

Siirt'te devlet korumasındaki bedensel ve zihinsel engelliler, rölyef, takı tasarım, ahşap boyama gibi çeşitli sanatsal etkinliklerle hayata tutunuyor.

Veyselkarani Mahallesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 12 yıl önce hizmete sunulan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde özel bireyler, usta öğreticiler nezaretinde hobi ve el işi atölyelerinde çeşitli etkinlikler yapıyor.

Yatılı olarak hizmet verilen merkezde sanat çalışmalarının yanında bahçede kurulan serada toprakla uğraşan engelliler, uygulanan terapi programlarıyla topluma kazandırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine, merkezde devlet korumasında bulunan 60 bireye her türlü hizmetin verildiğini söyledi.

Yatılı hizmet verilen merkezde engellilerin atölyedeki kurslarla topluma kazandırıldığını belirten Sidar, kurslara katılan özel bireylerin çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Sidar, "Bireyler burada sanatla buluşturularak çeşitli uğraş yapmalarına olanak sağlıyoruz. Bireylerin rehabilite olmalarını sağlamak için özellikle el sanatları atölyelerimizde, öğretmenlerimiz öncülüğünde gün boyu daha aktif bir yaşam sürdürmeleri için sanatsal çalışmalar yapılıyor." dedi.

"Atık ürünlerden sanatsal ürünler elde etmeyi başardık"

Atölyelerdeki kursların bireylere gelişim fırsatı sağladığını anlatan Sidar, engellilerin hazırladığı el ürünlerinin merkezde açılan yıl sonu sergisinde teşhir edildiğini bildirdi.

Merkezin Sıfır Atık Projesine de katkıda bulunduğunu ifade eden Sidar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında atölyede çalışma yapıyoruz. Burada atıl durumda olan ürünleri kullanıyoruz. Özellikle salça kutusundan kalemlik, yoğurt kovasından çok amaçlı sepet yapıldı. İnsan bakınca çok mutlu oluyor. Amacımız özel bireylerimizin vakitlerini daha dolu ve aktif geçirmeleridir. Atık ürünlerden sanatsal ürünler elde etmeyi başardık. Yapılan ürünler, özel bireylerimiz tarafından çok amaçlı olarak kullanılıyor. Merkezin bahçesinde güzel bir seramız var. Serada kavun, karpuz mevsimine göre çeşitli bitki ve sebzeler yetiştiriyoruz. Bu aynı zamanda rehabilitasyonlarının bir parçası. Biz de onları böyle sağlıklı, mutlu bir şekilde gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Burada özel bireylerimiz aslında bir yaşam kompleksi içerisinde hayatı öğreniyorlar, rehabilite oluyorlar."

"Ürünlerde yeteneklerini keşfediyorlar"

El sanatları öğretmeni Sakine Yılmaz da çok yetenekli olan bireylerin sanata karşı büyük ilgi duyduğunu söyledi.

Rölyef çalışmalarının bireyleri rehabilite ettiğini belirten Yılmaz, "Engellilerimize rehabilite olmaları için gerekli her türlü desteği sağlamaktayız. Bu tür çalışmalar bireylerin buradan ayrıldıktan sonra sosyal hayata adapte olmalarına yardımcı oluyor. Burada yapılan ürünlerde yeteneklerini keşfediyorlar. Bireyleri yeteneklerine göre yönlendiriyoruz. Biz söylemeden de ürünlerini yapabiliyorlar. Bu da bizim için gurur verici bir durum." diye konuştu.

Muharrem Akbaş, 8 yıldır bulunduğu merkezde rölyef ve resim çalışmaları yaptığını belirterek, merkezde mutlu olduğunu, çalışmaların keyifli geçtiğini söyledi.

??????? Vehbi Gül ise el sanatlarıyla birçok ürün yaptığını ifade ederek, "Hem vaktimiz geçiyor hem psikolojik açıdan rahatlıyoruz. Devlete bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz." dedi.