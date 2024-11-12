Siirt Valisi Kızılkaya, şehit ailesini ağırladı

Güncel

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, şehit ailesini makamında ağırladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kızılkaya, 2019'da Eruh ilçesi kırsalında terör saldırısında şehit düşen güvenlik korucusu Reşit Koçak'ın ailesini makamında misafir etti.

Kızılkaya, ziyarette, şehidin eşi ve çocuklarıyla görüştü.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kızılkaya, "Şehitlerimizin hatırası milletimizin baş tacıdır. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhu şad, makamı cennet olsun." ifadesini kullandı.