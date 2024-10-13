Samsun'un İlkadım ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silah ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten suçluların yakalanmalarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, İlkadım ilçesinde, M.T.'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 2 şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Silah Kaçakçılığı Şüphesi: 1 Gözaltı - Son Dakika
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