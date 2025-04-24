(ANKARA) - Silah ve teçhizat bakım çalışmaları sırasında silahının kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş, 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şehit Taş için taziye mesajı yayınlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun Batman İl Jandarma Komutanlığında görevli J.Uzm.Çvş. Şükrü Taş; silah ve teçhizat bakımı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" dedi.
Son Dakika › Güncel › Silahı Kazara Ateş Alan Jandarma Uzman Çavuş Şükrü Taş Şehit Oldu - Son Dakika
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