İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Şile Belediyesi'nde Operasyon: 6 Gözaltı - Son Dakika
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