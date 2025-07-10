Şile Belediyesi'nde Operasyon: 6 Gözaltı

Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı 'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Şile Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Kabadayı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.