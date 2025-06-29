ŞİLE Kaymakamlığı tarafından alınan kararla denize girmenin yasaklanmış olmasına rağmen plaja gelen bir çok kişi, cankurtaranların uyarılarına kulak asmadan denize girdi.
Şile Kaymakamlığı tarafından şiddetli fırtına beklentisi sebebiyle bugün denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen Ayazma Plajı'na gelen vatandaşlar, kalabalık oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan bir çok kişi, denize girdi. İlçe genelinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin denize girenlerin çıkarılması yönündeki uyarı ve çalışmaları gün boyunca devam etti.
Son Dakika › Güncel › Şile'de Denize Girmek Yasak, Ama Vatandaşlar Dinlemedi - Son Dakika
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