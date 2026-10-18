Şile'de Pot Deresi taştı, Kumbaba Mahallesi'ndeki evleri su bastı

Şile'de gece boyunca etkili olan kuvvetli yağışın ardından bazı evler ve sokaklar suyla doldu.

Dün akşam saatlerinde etkili olan ve gece boyunca süren kuvvetli yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Kumbaba Mahallesi'nden geçen Pot Deresi'nin taşmasıyla bazı evleri, tarım arazilerini ve sokakları su bastı.

Ekipler, suyla dolan yollar ile buraya çıkan güzergahları trafiğe kapattı.

Bölgedeki ekiplerin başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan sular altında kalan yerler AA ekibince dronla görüntülendi.