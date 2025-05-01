Şile'de Restoran Yangını: 3 Yaralı

Şile'de bir restoranda çıktıktan sonra bitişiğindeki 5 restorana daha sıçrayan yangın söndürüldü.

Üvezli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, bitişikteki diğer restoranlara da sıçradı.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, yangına müdahale etmeye çalışan 1'i itfaiye eri 3 kişi yaralandı.

Restoranlarda maddi hasar meydana geldi.