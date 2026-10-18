Şile'de sağanakla oluşan su birikintisinde mahsur kalan otomobilden 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Şile'de sağanakla oluşan su birikintisinde mahsur kalan otomobilden 2 kişi kurtarıldı

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Şile\'de sağanakla oluşan su birikintisinde mahsur kalan otomobilden 2 kişi kurtarıldı
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Şile'de etkili olan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Yeşilvadi Mahallesi'ndeki Yeşilvadi Caddesi'nde suyun içinde ilerlemeye çalışan otomobil yolda kalırken, araçta mahsur kalan 2 kişi itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Mert ORDU/İSTANBUL, – ŞİLE'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Suyun içinde ilerlemeye çalışan bir otomobil yolda kalırken, araçta bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanak, Anadolu Yakası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şile Yeşilvadi Mahallesi Yeşilvadi Caddesi'nde suyun içerisinde ilerlemeye çalışan bir otomobil, yolda kaldı. Caddede trafik akışı tamamen dururken, araçta mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şile'de sağanakla oluşan su birikintisinde mahsur kalan otomobilden 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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