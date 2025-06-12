Şile Plajı\'nda Kamikaze Dronu Bulundu

ŞİLE Uzunkum Plajı'nda Ukrayna kamikaze dronu olduğu değerlendirilen düzenek bulundu. Üzerinde patlayıcı olduğu da değerlendirilen dron benzeri düzenek, SAS Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından incelemeye alındı.

Olay Şile Uzunkum Plajı'ndan saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre deniz kenarında kamikaze drona benzer düzenek olduğu fark edildi. Durum Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi.İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, plaj çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler kamikaze dron olduğu değerlendirilen düzeneği bir süre inceledi. Düzenek çalışmaların ardından SAS Komutanlığı' na bağlı ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.