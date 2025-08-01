Şile ve Beykoz\'da Denize Giriş Yasağı

ŞİLE ve Beykoz Kaymakamlığı yoğun dalga ve akıntı nedeniyle denize girmeyi yasakladı. Ancak Şile'de plaja gelenler yasağa rağmen denize girdi.

Şiddetli rüzgar ve denizde oluşan dalgalar nedeniyle Beykoz ve Şile kaymakamlığı 31 Temmuz- 1 Ağustos tarihlerinde denize girmeyi yasakladı. Ancak Şile'de sahile gelenler yasağa rağmen denize girdi. Ayazma Plajı'nda mendireklerin olması dalgaları nispeten azaltsa da Uzunkum plajı gibi açık alanlarda dalgaların tehlikeli olduğu dikkat çekti. Şile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde Şile'de İlçe genelinde plajlarda dalgaların yüksekliği nedeniyle denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Beykoz Kaymakamlığı da Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "lçemiz Beykoz sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 31 Temmuz, 1 Ağustos, 2 Ağustos, 3 Ağustos (4 gün) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır" ifadelerini yer aldı.