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Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, çocuklarla buz pateni pistinde buluştu - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, çocuklarla buz pateni pistinde buluştu

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Gazi Mahallesi'nde hizmete açılan buz pateni pistini ziyaret etti. Altunok, burada buz pateni yapan çocuklarla bir araya gelerek ailelerle sohbet etti. Altunok, çocuklara ve gençlere yönelik yapılan yatırımların geleceğe yapılan hizmet olduğunu belirtti ve onları spora teşvik etti.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, çocuklarla buz pateni pistinde buluştu
24.01.2024 - 17:13,  Güncelleme: 17:14
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Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, buz pateni pistinde çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Altunok, Gazi Mahallesi'nde hizmete açılan pisti gezdi.

Buz pateni yapan çocuklarla bir araya gelen Altunok, ailelerle sohbet etti.

Altunok, katılımcıların keyifli vakit geçirmesini hedeflediklerini belirterek, "Çocuklar ve gençlerimize yönelik yatırımların, geleceğe yapılan hizmet olduğuna inanıyorum. Onları, spora da teşvik etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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