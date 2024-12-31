Silifke Belediye Başkanı Turgut, Personeline Yeni Yıl Kutlaması Düzenledi - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Turgut, Personeline Yeni Yıl Kutlaması Düzenledi

Silifke Belediye Başkanı Turgut, Personeline Yeni Yıl Kutlaması Düzenledi

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yılın son iş günü belediye personelinin yeni yılını kutlayarak, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti. Yeni yıl için hedef ve projeleri paylaştı.

31.12.2024 17:31  Güncelleme: 20:52
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(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yılın son iş gününde belediye personelinin yeni yılını kutladı.

Başkan Turgut, belediye ve garaj amirliği bünyesinde görev yapan personelin yeni yılını kutladı. Turgut'a belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri de eşlik etti. Belediyede görev yapan daire müdürleri ve personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Turgut, özverili çalışmaları dolayısıyla tüm personele teşekkür etti.

Ziyarette konuşan Başkan Turgut, şunları söyledi:

"Birlikte başardığımız çalışmalar ve projelerle, Silifke'mize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Silifke Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Burada en büyük başarı siz sevgili çalışma arkadaşlarımın başarısı. Yaşanabilir bir Silifke adına verdiğimiz hizmetlerin bir dönemini daha geride bırakıyoruz. Bizi hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracağına inandığımız yeni bir yıla girmenin heyecan ve sevinci içerisinde iken, yeni yılda yeni atılımlar, yeni projeler ve yeni umutlarla yola devam edeceğiz. 2025 yılında da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak, halkımıza en iyi hizmeti sunmaya gayret göstereceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımın ve Silifkeli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor; aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

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