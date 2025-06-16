Silifke Belediye Başkanı Turgut, Personeliyle Piknikte Bir Araya Geldi

(MERSİN) - Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, belediye personeli ve aileleriyle piknikte bir araya geldi. Turgut, "Bir ekip ve bir bütün olarak kentimize en güzel hizmeti hep beraber gerçekleştiriyoruz.?Tüm birimlerde çalışan personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Silifke Belediyesi, belediyede çalışan personel ve aileleri için yapımı devam eden Sarıcalar Mesire Alanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte, çocuklar da doyasıya eğlenme imkanı buldu. Birlik, beraberlik ve dayanışma görüntülerine sahne olan sucuk-ekmek etkinliğine katılan Başkan Turgut, şunları söyledi:

"Belediyecilik bir takım işi ve bu takımın en göz önünde olan oyuncuları sizlersiniz. Sizlerin özverisi ve çabasıyla kentimize başarılı ve güzel hizmetler yapıyoruz. Yarım kalan çalışmalarını tamamladığımız Sarıcalar Mesire Alanı'mızda, mesai arkadaşlarımız ve kıymetli aileleri ile bir araya geldik. Böylesi güzel?etkinlikleri birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmesi açısından önemli buluyoruz ve her yıl geleneksel hale getirmeliyiz. Silifke Belediyesi olarak ilçe genelinde?hiçbir ayrım gözetmeksizin her mahallemize eşit bir şekilde hizmet ulaştırıyoruz. Bir ekip ve bir bütün olarak kentimize en güzel hizmeti hep beraber gerçekleştiriyoruz.?Tüm birimlerde çalışan personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, aileleriyle birlikte iyi eğlenceler diliyorum."