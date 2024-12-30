Silifke Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri 24 Saat Görevde

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(MERSİN) - Silifke Belediyesi, kar yağışı sonrasında kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başındadır. Olası bir durumda acil müdahale ekibimizi de hazır bulunduruyoruz" dedi.

Silifke Belediyesi, kar yağışının başlamasının ardından çalışmalarını hızlandırdı. Yolların kapanmaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekipler, sahada faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, sürdürülen faaliyetlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Kentimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Silifke Belediyesi ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyemizin tüm birimleri zorlu kış şartlarında meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına teyakkuzda. Kar yağışına karşın iş makinelerimiz yol ve mahalle merkezli temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Şuana kadar kar yağışı sebebiyle sorumluluk sahamızda ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Ekiplerimiz mahallelerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Greyder, kepçe, kar küreyen araçlarımızla hem vatandaşlarımıza hem de araç sürücülerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kentimizin yüksek kesimlerindeki mahallelerimizde bütün önlemlerimizi aldık. Ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başındadır. Olası bir durumda acil müdahale ekibimizi de hazır bulunduruyoruz. İmkanlarımız dahilinde sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın imdadına yetişiyoruz. Özveriyle çalışan belediye ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum."