Silifke Belediyesi, Karla Mücadele Ekiplerini Harekete Geçirdi - Son Dakika
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Silifke Belediyesi, Karla Mücadele Ekiplerini Harekete Geçirdi

Silifke Belediyesi, yoğun kar yağışıyla mücadele için kırsal mahallelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Turgut, ekiplerin 24 saat hizmette olduğunu ve ulaşımda herhangi bir aksama olmadığını belirtti.

14.02.2025 10:48
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(MERSİN)- Silifke Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Özellikle kentimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için personelimiz ve ekipmanlarımızla etkin ve planlı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Silifke Belediyesi, mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını dürdürüyor. Gün içerisinde kapanan birçok yolu yeniden ulaşıma açan ekipler, fırtına ve tipinin yaşandığı bölgelerde zorla ilerliyor.

"Kar yağışı sebebiyle sorumluluk sahamızda ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır"

Konuya ilişkin açıklama yapan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, şunları söyledi:

"Belediyemizin tüm birimleri zorlu kış şartlarında meydana gelebilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına teyakkuz halinde. Özellikle kentimizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için personelimiz ve ekipmanlarımızla etkin ve planlı çalışmalar yürütüyoruz. Kent genelinde daha iyi hizmet sunmak için olumsuz hava şartlarından kaynaklanan, yolların kapanması, ulaşımın aksaması gibi sorunları çözüyoruz. Tuzlama ve küreme özelliğine sahip karla mücadele eden araç ve iş makineleriyle yollarımız ekiplerimiz tarafından ulaşıma açık tutuluyor. Şu ana kadar kar yağışı sebebiyle sorumluluk sahamızda ulaşımla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Ekiplerimiz mahallelerimizde muhtarlarımızla birlikte çalışmalarını sürdürüyorlar. Greyder, kepçe, kar kürüyen araçlarımızla hem vatandaşlarımıza hem de araç sürücülerimize yardımcı olmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başındadır. Olası bir durumda acil müdahale ekibimizi de hazır bulunduruyoruz. İmkanlarımız dahilinde sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın imdadına yetişiyoruz. Özveriyle çalışan belediye ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silifke Belediyesi, Karla Mücadele Ekiplerini Harekete Geçirdi - Son Dakika

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