Silifke Belediyesi'nden Kadir Gecesi İkramı

(MERSİN)- Silifke Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında kurduğu stantlarda kandil simidi ve sıcak çorba ikramında bulundu.

Silifke Belediyesi, camiler başta olmak üzere, sirkülasyonun yoğun olduğu alanlarda kurduğu stantlarda kandil simidi ve sıcak çorba ikramında bulundu. Anıt Meydanı'nda vatandaşlara?kandil simidi?ikram eden Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, sağlık, huzur ve barış dileklerinde bulundu.

"Bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var"

Başkan Turgut, "Bin aydan daha hayırlı olan bu kutsal gece öncesi vatandaşlarımızla bir araya gelmek istedik. Her zamankinden daha fazla bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Kentimizin farklı noktalarında personelimizle birlikte vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kandil simidi ikram ettik. Silifke Belediyesi olarak her fırsatta vatandaşımızın yanında olmaya böyle güzel ve bereketli günlerde halkımızla birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.